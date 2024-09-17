Ключевой день форума TNF будет посвящен стратегиям развития ТЭК

На промышленно-энергетическом форуме в Тюмени 18 сентября обсудят стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, сообщает пресс-служба форума.

В главной пленарной сессии «Технологическая устойчивость: стратегия развития» примут участие председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор «СИБУР» Михаил Карисалов и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов.

Правительство РФ на форуме представит министр промышленности и торговли Антон Алиханов, ожидается участие министра энергетики Сергея Цивилева и его коллеги из Республики Беларусь Алексея Кушнаренко. К диалогу присоединятся главы Тюменской области Александр Моор, ХМАО – Руслан Кухарук и ЯНАО – Дмитрий Артюхов.

Участники, в частности, обсудят вопросы создания и освоения производства новых видов оборудования и технологий для ТЭК, а также осмотрят выставку инновационных решений для нефтегазового комплекса.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, на стенде региона, ХМАО-Югры и Ямала участникам представят несколько разработок, выполненных в рамках дорожных карт для развития ТЭК.

«Важным рабочим моментом для нас остается взаимодействие нефтесервисных компаний, производителей, заказчиков. Каждый год мы наращиваем количество компаний, которые занимаются непосредственно нефтесервисом и используют российское оборудование», – сказал он.

Пантелеев добавил, что один из стендов будет посвящен компании «Технологии ОФС», которая в 2023 году заявила о создании роторно-управляемой установки и о строительстве завода на территории Тюменской области.

«Сегодня коллеги запускают два новых цеха и покажут продукцию, которая уже производится на территории региона. Все это делается в рамках программы импортозамещения», – отметил он.

На форуме также пройдет ряд стратегических и дискуссионных сессий – «Консорциум технологической независимости», «Технологии для шельфа: открытый диалог недропользователей с сервисными организациями и производителями», «Попутный литий: новая нефть или технологический хайп», и другие.

В результате будет собран свод наиболее значимых тезисов обсуждений и рекомендаций для формирования дальнейшей политики и стратегии развития топливно-энергетического сектора.

Напомним, промышленно-энергетический форум TNF-2024 проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. Ключевые темы форума – обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости отрасли. Ожидается, что форум соберет 12 тыс. участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. Также форум посетят официальные бизнес-миссии шести стран.