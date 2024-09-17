На Украине призвали поднять военный налог

Финансовый комитет Верховной рады Украины призвал поднять налог на финансирование нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 5%. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Сейчас военный налог на физических лиц составляет 1,5% от общей суммы доходов. При этом для банков размер военного налога предлагается увеличить до 50%.

До этого правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%.

Предполагается, что доходы украинского бюджета оставят 2 трлн грн., а расходы – 3,6 трлн грн. Из расходов Украины почти две трети придется на оборону — более 2,22 трлн грн.

В июле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев согласовал повышение налогов с МВФ. 1 августа он заявил, что у Киева не осталось других источников финансирования ВСУ, кроме налогов.

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