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Названы города с самыми высокими средними зарплатами в РФ

Avito: самые высокие средние зарплаты в РФ предлагают в Москве и Екатеринбурге

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Depositphotos

Самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Москва на первом месте — там предлагают 78,2 тыс. руб. для новых специалистов, что на 8% больше, чем летом 2023 года. После нее идет Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. (плюс 6%). На третьем месте — Екатеринбург, где новым специалистам предлагают 68,3 тыс. (плюс 5%).

В топ также вошли Казань, Новосибирск, Краснодар, Тула и другие города.

В целом по России средняя предлагаемая зарплата составляет 67,2 тыс. руб., это на 9% больше, чем в прошлом году.

Аналитики прогнозируют снижение темпов роста зарплат в России в последующие годы. В 2025 году ожидается увеличение на 9%, в 2026 году — на 7%, а в 2027 году — всего на 6,6%.

Ранее в Роструде рассказали о наиболее востребованных работниках в РФ.

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