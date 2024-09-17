Банк России заявил о необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия

Центральный Банк считает необходимым дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику. Об этом сказано в официальном заявлении регулятора.

Предполагается, что такая мера будет способствовать снижению инфляции, снизит инфляционные ожидания и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2025 году.

В заявлении говорится, что по итогам текущего года показатель годовой инфляции может превысить отметку 6,5-7%.

13 сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует в октябре выпустить прогноз по инфляции.

До этого глава ЦБ напомнила, что регулятор готов поддерживать жесткие денежно-кредитные условия столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%. Банк России подчеркивает, что принятие более высоких показателей инфляции, таких как 6–8%, недопустимо, так как это может привести к обесцениванию сбережений, снижению доступности долгосрочных кредитов и увеличению волатильности цен. Регулятор намерен продолжать политику, направленную на защиту доходов граждан и обеспечение стабильности рубля. Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.

Ранее аналитики предсказали замедление роста зарплат в России.