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Стало известно, сколько россияне тратят на репетиторов

«Работа.ру»: каждый пятый родитель тратит более 10% дохода на репетиторов

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Depositphotos

Более половины опрошенных россиян (54%) тратят на репетиторов для детей до 10% от своего дохода. Об этом свидетельствует исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Копия есть у «Газеты.Ru».

Еще 23% опрошенных тратят на дополнительные занятия — от 11 до 20%, 12% — от 21 до 30%. Только 11% родителей выделяют более 30% дохода на индивидуальные занятия для детей.

Среди тех, кто нанимает репетиторов, 17% выбирают занятия по основным предметам (русский язык и математика), 15% — по иностранным языкам, 3% — по физике и химии. 4% родителей отметили другие предметы, включая биологию и шахматы.

Заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков, отметил растущий спрос на репетиторов в России. По данным аналитиков, прирост вакансий для репетиторов составил 87,8% в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года.

«Это создает отличные возможности для студентов. Работа репетитором не только приносит доход, но и помогает развивать важные навыки и опыт, которые будут полезны в будущем», — подчеркнул Ветерков.

До этого стало известно о запуске Минцифры России новой образовательной платформы для школьников и студентов, которая предоставит доступ к обучению в области программирования, больших данных и искусственного интеллекта. Инициатива включена в проект «Экономика данных».

Ранее родителям объяснили , в каком случае лучше менять школу ребенка.

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