Стал известен район Москвы, где возводится больше всего новостроек

В новостройках «старой» Москвы сегодня продается 52,14 тыс. квартир и апартаментов (+14% за год). При этом число проектов жилых комплексов, которые реализуют застройщики, за год упало на 4%, до 364. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Больше всего — 19 — проектов новостроек сейчас начато в Даниловском районе столицы (юг). Здесь работали крупнейшие предприятия Москвы, включая «ЗИЛ».

«Даниловский район сегодня следует рассматривать не отдельно, а в составе макролокации — вместе с Южнопортовым районом, Нагатино-Садовники, Нагатинским полуостровом. В совокупности девелоперы реализуют здесь 32 жилых комплекса. Это одна из наиболее бурно развивающихся макролокаций в мегаполисе в целом, а не только на юге столицы», — добавила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.



По ее словам, квадратный метр первичного жилья в этой макролокации подорожал за последний год на 21,3%. Эксперт уточнила, что рост цен оказался выше, чем прогнозные показатели. В ближайшие три года цены на новостройки в этих районах Москвы могут вырасти еще на 35-40% из-за развития развлекательного кластера на Нагатинском полуострове и общественно-делового кластера в районе Южного порта, допустила Арцибашева.

На втором месте — Пресненский (центр) с 16 проектами. Там расположен деловой центр «Москва-Сити». На третьем месте — Раменки (запад) с 15 проектами. Это один из самых зеленых и комфортных районов столицы. Раменки обладают прекрасной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, в том числе рядом с ведущими вузами, включая МГУ.

Как сообщала «Газета.Ru», в августе в новостройках бизнес-класса Москвы продавалось 22 тыс. квартир и апартаментов. Максимальная доля предложения пришлась на Южный административный округ (около 5 тыс. объектов или 22% от общего числа лотов). Но доля спроса оказалась больше — 25%.

Ранее были названы города с самыми доступными квартирами.