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Wildberries снизила стоимость приемки товара

РБК: Wildberries уменьшает в два раза стоимость приемки товаров для продавцов

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Shutterstock/Avigator Fortuner

Российский маркетплейс Wildberries решил уменьшить в два раза стоимость приемки товаров для продавцов с 16 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Wildberries заявила, что снизила базовый тариф на все типы поставок на объекты маркетплейса в преддверии «высокого сезона», чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги с учетом приближения периода пикового спроса.

Более 55% мест на всех логистических объектах Wildberries ежедневно доступны бесплатно для продавцов, отметили в компании.

Стоимость поставки по типам «Короб» и QR-поставки теперь составит 1,7 руб. за литр, по типу «Монопаллета» 500 руб. за паллету.

Снижение стоимости приемки, по оценке Wildberries, позволит снизить затраты на поставку товаров более 70% продавцов.

В начале августа глава компании Татьяна Бакальчук рассказала, что после объединения с оператором наружной рекламы Russ бренд Wildberries будет сохранен с обновлением существующего логотипа. А начале сентября она заявила. что Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг.

Ранее Wildberries захотел подать в суд на компанию Владислава Бакальчука.

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