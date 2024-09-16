На Украине могут повысить налоги в следующем году

На Украине в 2025 году возможно еще одно повышение налогов, включая НДС, если бюджет страны будет существенно изменен в доходах и расходах. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на министерство финансов страны.

«Минфин сообщил, что в программе МВФ есть положение, что если в бюджете 2025 будут существенные изменения в доходах и расходах, то будет требование о дополнительном повышении налогов (включительно НДС)», — написал он, отметив, что министерство также согласилось на налоги на банки.

Украинский минфин будет предлагать внедрение повышения налогов «задним числом» с 1 октября, закон примут примерно в середине октября, добавил нардеп.

Железняк 14 сентября сообщал, что в бюджет страны не заложили деньги на выборы в следующем году.

15 сентября сообщалось, что расходы Украины на обеспечение национальной безопасности и оборону страны в 2025 году составят 26,3% валового внутреннего продукта ($53,2 млрд).

Ранее сообщалось о намерении Украины снизить соцрасходы на $1,2 млрд.