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Зерновой виски завоевывает российский рынок

Производство виски выросло на 30% и приблизится к 10 млн декалитров в 2024 году

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Junichi Ishito/Flickr

Производство зернового виски в России демонстрирует стремительный рост, увеличившись более чем на 30% в 2024 году. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные аналитического исследования «Эта.Лаб».

По информации NielsenIQ, в первом полугодии 2024 года сегмент вырос на 22,6% в натуральном выражении и на 29,2% в денежном. Эксперты прогнозируют, что к концу года объем рынка достигнет 10 млн декалитров. За первые шесть месяцев 2024 года продажи составили 4,35 млн дал.

Рост рынка обусловлен преимущественно увеличением российского производства. Согласно данным «Эта.Лаб», на топ-20 самых популярных марок приходится 89,5% продаж виски, при этом у семи из них не указана страна происхождения спиртов, а еще шесть — разлиты в России.

«Сегодня около 60% натуральных продаж категории виски — российского производства. Лидер этой категории — это как раз зерновой виски», — заявили в компании АСГ, которая занимается производством виски.

«Наш зерновой виски Fowler's, например, по итогам первого полугодия 2024 года, по данным NielsenIQ, занимает уже третье место по продажам среди всех виски на российском рынке», — отмечает президент компании LADOGA Вениамин Грабар.

Эксперты связывают популярность зернового виски с его доступной ценой. Средняя стоимость бутылки объемом 0,5 л составляет 500-600 руб., что значительно ниже импортных аналогов, цены на которые начинаются от ₽1,3-2 тыс.

В начале августа правительство РФ подняло ввозные пошлины на алкоголь из недружественных стран. Ставка для виски, вермутов, джина, водки, ликеров и спиртовых настоек выросла до 20% от таможенной стоимости.

Ранее в России на треть сократилось производство вермутов.

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