Назван российский металл, от поставок которого сильно зависят Финляндия и Эстония

Финляндия и Эстония сильнее всех недружественных России стран зависят от поставок российского никеля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

За первое полугодие доля России в импорте никеля в Финляндию составила 88,4% ($335,7 млн). Эстония зависит от российского никеля на 44,1% ($1,5 млн).

Доля поставок указанного метала из России в Чехию составила 7,7% ($14,4), в Германию — 7,4 процента ($80,1 млн), в Болгарию — 5,7% ($485,5 тысяч). Также в списке недружественных стран, которые покупали российский никель, находятся Словения (4%), Нидерланды (2,6%), Польша (2,4%), Латвия (1,6%) и Испания (1,5%).

В 2023 году Россия заняла четвертое место в мире по добыче никеля (6% от мировой добычи).

В мае мировые цены на никель превысили отметку в $20 тыс. за тонну впервые с сентября 2023 года. 22 мая стоимость никеля на Лондонской бирже металлов на закрытии торгов составила $21 304 тыс. за тонну.

Ранее США достигли годового максимума по закупкам урана из России.