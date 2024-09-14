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Подсчитан дефицит бюджета Украины на следующий год

Дефицит бюджета Украины на 2025 год прогнозируют на уровне 19,4% ВВП

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Depositphotos

Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дефицит государственного бюджета в 2025 году предполагается на уровне 19,4% ВВП, в том числе общий фонд — 18,3% ВВП и специальный фонд — 1,1% ВВП», — приводит издание данные главного финансового документа Украины.

Кроме того, государственные заимствования страны в 2025 году превысят 1,6 трлн гривен (более $38,6 млрд).

Общий фонд государственного бюджета в следующем году киевские власти хотят профинансировать за счет долговых источников в размере 1,5 трлн гривен ($36,5 млрд).

На обслуживание госдолга в 2025 году заложили 480,8 млрд гривен ($11,6 млрд).

Накануне правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год. Предполагается, что доходы украинского бюджета составят 2 трлн гривен, а расходы – 3,6 трлн гривен. Из расходов Украины почти две трети придется на оборону — более 2,22 трлн гривен.

До этого сообщалось, что у Киева не осталось других источников финансирования своих вооруженных сил, кроме налогов.

Ранее в Германии заявили, что Украина обанкротилась.

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