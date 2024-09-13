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Регулятор готов ужесточить меры для достижения целевой инфляции

Банк России намерен снизить инфляцию до 4% в 2025 году

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк РФ планирует вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в следующем году, сохраняя жесткую денежно-кредитную политику. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Для достижения этой цели Банк России готов поддерживать жесткие денежно-кредитные условия столько, сколько потребуется, включая возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Регулятор подчеркивает важность возвращения к 4%-ному уровню инфляции, а не принятия более высоких показателей в 6–8%.

«Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется», — сказали Набиуллина.

По мнению Банка России, низкая инфляция необходима для защиты сбережений и доходов граждан от обесценивания, обеспечения доступности долгосрочных кредитов, включая ипотеку, и стабильности курса рубля. Кроме того, при высокой инфляции возрастает волатильность цен и усложняется управление экономикой.

Центробанк отмечает, что текущий уровень ценового давления остается высоким, а большинство показателей устойчивой инфляции находится в диапазоне 6,0–8,0%, что регулятор считает неприемлемо высоким. Ожидается, что июльский прогноз по инфляции в 6,5–7,0% будет превышен. Уточненный прогноз будет представлен на опорном заседании в октябре.

13 сентября ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 19% годовых.

Ранее сообщалось, что россияне ожидали повышения ключевой ставки.

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