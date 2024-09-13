На Украине назначили исполняющего обязанности председателя правления «Укрэнерго»

Исполняющим обязанности председателя правления украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» стал Алексей Брехт, который ранее являлся заместителем ее руководителя. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Уточняется, что наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» назначил Брехта на указанную должность с 5 сентября.

2 сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что украинские власти уволили занимавшего на тот момент пост руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. По мнению депутата, причиной такого решения стало желание некоторых высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы и министра энергетики Германа Галущенко, взять в свои руки все финансовые потоки.

Сам Кудрицкий заявлял, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов. Бывший премьер Украины Николай Азаров в свою очередь высказывал мнение, что отставка Кудрицкого под предлогом коррупции нелепа, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский сам организовал коррупцию в стране на системном уровне.

Ранее экс-глава «Укрэнерго» высказался о своем увольнении.