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Евросоюз введет новые санкции против Ирана

ЕС введет новые санкции против Ирана, включая персональные и против авиасектора

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Rouzbeh Fouladi/Global Look Press via ZUMA Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«Евросоюз отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами, в том числе через введение новых ограничительных мер против Ирана... в этой связи рассматриваются также ограничительные меры в авиационном секторе Ирана», — отметил он.

Накануне иранское министерство иностранных дел вызвало британского, французского, голландского и немецкого послов после заявлений их стран о якобы военной помощи России со стороны Ирана. 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана.

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