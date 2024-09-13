Евросоюз введет новые санкции против Ирана

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«Евросоюз отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами, в том числе через введение новых ограничительных мер против Ирана... в этой связи рассматриваются также ограничительные меры в авиационном секторе Ирана», — отметил он.

Накануне иранское министерство иностранных дел вызвало британского, французского, голландского и немецкого послов после заявлений их стран о якобы военной помощи России со стороны Ирана. 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана.