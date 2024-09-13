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На форуме «Платежный бизнес» обсудили методы развития биометрии в России

В Сбере заявили о способности России стать мощной биометрической державой

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия имеет все шансы стать мощной биометрической державой, заявил директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев в рамках круглого стола «2024 год: развитие биометрии в условиях 572-Ф3» на международном ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение», сообщает пресс-служба Сбера.

По словам Евсеева, Сбер начал развивать биометрию еще в 2018 году, но в банке не ожидали, что доминирующей модальностью станет лицо.

Также тогда не было единых требований по безопасности, поэтому было решено централизовать биометрию в государственной Единой биометрической системе (ЕБС).

«В 2019–2021 годах мы инвестировали в разработку правил: в понимание того, как решить задачи гражданина, бизнеса и государства. А в 2022–2023 годах мы инвестировали в выполнение этих правил», — сказал он.

Евсеев отметил, что слишком жесткое законодательство в ЕС и США привело к тому, что в этих странах биометрия не развилась как массовый клиентский сервис.

«Россия — чуть ли не единственная страна, которая, с одной стороны, успела вовремя разработать модель регулирования и начать ее реализовывать, а с другой стороны — еще сохранила для биометрии возможность стать привычкой. Это дает шансы России стать мощной биометрической державой», — сказал он.

В рамках круглого стола эксперты также обсудили результаты выполнения требований 572-ФЗ, в том числе в части информационной безопасности, развития биометрических систем оплаты покупок и перехода на сбор биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС).

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