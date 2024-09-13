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Стали известны опасности при расчетах с Китаем через агентов

«Ъ»: мошенники и заморозка счетов являются главными опасностями для экспортеров

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Shutterstock

Российский бизнес, импортирующий товары из Китая, вынужден прибегать к услугам платежных агентов из-за проблем с переводами напрямую. Однако работа с посредниками сопряжена с рисками и высокими комиссиями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Крупные импортеры с оборотом от $200-300 тыс. в месяц платят комиссию 3-5%. Для более мелких игроков с $20-30 тыс. она достигает 8-10%. Помимо этого, есть риск нарваться на мошенников, выдающих себя за легальных посредников. «Компании отправляют деньги, но не получают ни товар, ни средства обратно», — отмечает исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский.

Еще одна опасность — заморозка денег на счетах агентов из-за санкций. Арарат Мардоян учредитель «Автодегустатора» советует открывать аккредитив или требовать от посредника залога для страховки.

До этого стало известно, что в первой половине 2024 года на российском рынке появилось более 3,3 тыс. новых брендов продуктов питания и товаров повседневного спроса, что на 18% меньше, чем годом ранее. Несмотря на сокращение числа новинок, их оборот увеличился на 25% благодаря росту инфляции и увеличению доли премиальных брендов.

Ранее «Честный знак» назвал причину задержки поставок Armani в РФ.

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