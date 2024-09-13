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В ВТБ рассказали, как мошенники используют удаленный доступ

ВТБ: мошенники использовали три схемы с удаленным доступом в июле и августе

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Shutterstock

С июля по август 2024 года мошенники активно использовали три схемы с удаленным доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или госпорталов, и фишинговые ссылки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

«Мошенники активно используют программы удаленного доступа, чтобы выудить личные данные и средства клиентов... Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и далее с его помощью похищают деньги или оформляют кредит», — заявил специалист.

В кредитной организации отметили, что за последние два месяца на эти схемы пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа. Ими же злоумышленники продолжают пользоваться в сентябре.

В последнее время новости о той или иной мошеннической схеме с целью обмана россиян и кражи денег с их банковских счетов сотрясают публичное поле. По данным МВД, уже более трети всех преступлений в России совершаются с использованием IT-технологий. И рост киберпреступности продолжается. За первое полугодие 2024 года правоохранительные органы зарегистрировали почти на 16% больше преступлений, чем в январе — июне 2023 года. По данным ЦБ, только за второй квартал текущего года было выявлено более 20 тыс. атак с использованием методов социальной инженерии (иначе говоря, обмана россиян с целью кражи их денег). По прогнозам F.A.C.C.T., в 2024 году число мошеннических схем будет только расти. Другие эксперты дают такой прогноз и на 2025 год.

Топ-7 схем аферистов, способы защиты от них и другие лайфхаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенничества в школьных чатах.

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