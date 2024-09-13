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В России могут увеличить размеры рассрочки

РБК: банки просят увеличить лимит рассрочки без переплат до ₽60 тыс.

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Банки и BNPL-сервисы выступили против предложенного законопроекта о регулировании рассрочки в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР) в ЦБ, Совет Федерации и комитет Госдумы по финансовому рынку.

Согласно информации издания, участники рынка критикуют планируемое ограничение суммы рассрочки без переплат на уровне 15 тыс. рублей. НСФР предлагает увеличить этот лимит до 60 тыс., аргументируя это тем, что товары, которые россияне чаще всего приобретают в рассрочку, обычно стоят от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

«Лимит ниже 60 тыс.рублей. не отвечает цели проекта — предполагается, что законопроект должен не уничтожать рассрочку, а урегулировать ее для всех товарных групп, где на нее есть спрос», — сказал председатель НСФР Андрей Емелин.

Банки и BNPL-сервисы также предлагают увеличить предельный срок рассрочки с четырех до шести месяцев и не вводить запрет на получение от клиентов платы за услугу или комиссий.

Как сообщает издание, Банк России готов обсуждать с рынком планируемое регулирование для выработки сбалансированных подходов. Однако в ЦБ напоминают о поручении президента, предполагающем запрет платной рассрочки от операторов этого сервиса.

В конце августа стало известно, что растущая закредитованность российских семей негативно влияет на демографическую ситуацию в стране. По словам замминистра труда Ольги Баталиной, 55% семей направляют на ипотеку треть доходов, а для 25% семей платежи превышают половину заработка.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина в октябре.

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