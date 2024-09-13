Названы профессии с максимальным ростом зарплат

Зарплатные предложения водителей, промоутеров и специалистов технической поддержки в первом полугодии 2024 года выросли на 48–64%. Эти вакансии стали лидерами по росту предлагаемых зарплат, сообщает РБК со ссылкой на данные платформы hh.ru.

Зарплаты водителей выросли с 76,4 тыс. до 125,4 тыс. руб. (+64%), промоутеров — с 35,6 тыс. до 58,2 тыс. руб. (+63%), специалистов техподдержки — с 35,4 тыс. до 52,4 тыс. руб. (+48%).

Кроме того, более чем на 40% выросли заработные платы руководителей отдела аналитики, бортпроводников.

Заметно также выросли зарплаты токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, аудиторов, разнорабочих, менеджеров по компенсациям и льготам, электромонтажников.

Прирост зарплат наблюдался во всех отраслях экономики и бизнеса, отметили в hh.ru.

По данным Росстата, пишет РБК, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в первом полугодии 2024 года достигла 83,6 тыс. руб., прибавив 18,1% по сравнению с 2023 годом.

До этого опрошенные россияне рассказали, что для отказа от кредитов достаточно ежемесячного дохода в 100 тыс. руб.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в IT.