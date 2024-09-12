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Изменения на рынке криптовалют создали опасность для малых майнеров

Криптовалютные биржевые фонды США потеряли $983 млн с начала сентября

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Silas Stein/Global Look Press

Американские биржевые фонды, основанные на криптовалюте, потеряли $983 млн за первую декаду сентября.

Сумма оттока значительно превышает приток средств, который эти же фонды получили за последние три месяца. Одновременно главная криптовалюта только в начале сентября потеряла более 6% своей стоимости, что усилило негативные настроения на рынке.

Получать доход от майнинга становится все сложнее с каждым годом из-за колебания курсов криптовалют, изменяющихся алгоритмов, высоких затрат на электроэнергию и других факторов. В совокупности все эти факторы создают нестабильную финансовую среду.

В августе доходы майнеров сократились почти на 11% по сравнению с июлем. Усложняется жизнь еще и тем, что ежемесячные счета за электричество для небольшого ЦОДа составляют несколько миллионов долларов. В таких условиях крупные игроки на рынке криптомайнинга оказываются в более выгодном положении по сравнению с небольшими начинающими компаниями. Они могут позволить себе много месяцев нести убытки, оплачивая счета за электричество, и не продавать криптовалюту по низким ценам, дожидаясь максимальной стоимости.

Даже гигантам отрасли не всегда хватает финансовой прочности, чтобы выстоять. С этим уже столкнулись крупные американские компании в этом году.

Прогнозируя рост сложности добычи криптовалюты после халвинга (процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты и одновременное сокращение размера вознаграждения майнерам за добытый блок), операторы дата-центров начали наращивать мощности. Многие, опираясь на опыт прошлых лет, покупали оборудование в кредит в надежде, что курс криптовалюты после халвинга пойдет вверх и вложения окупятся.

Однако рынок дал сбой. Стоимость первой криптовалюты рекордно просела. В то же время выросли цены на электроэнергию и ставки по кредитам.

В итоге 24 августа крупная американская компания Rhodium Enterprises подала заявление о добровольном банкротстве в соответствующий суд Техаса. Ранее о своей финансовой несостоятельности заявили такие крупные игроки рынка криптовалют, как Compute North и Core Scientific. В начале августа крупнейший майнер США компания MARA отчиталась об убытке в размере $199,7 млн во втором квартале 2024 года и начала продавать криптовалюты, чтобы рассчитаться с долгами.

Для небольших компаний во всем мире ситуация оказывается еще более сложной. По данным аналитика Калеба Франзена, сейчас каждый второй частный криптоинвестор уходит с рынка и продает токены, чтобы покрыть свои расходы на майнинг, внезапно начавший приносить одни убытки.

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