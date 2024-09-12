Доля Сбера в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» составила 45%

Сбер принимает участие во всех национальных проектах в России, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью порталу национальныепроекты.рф.

Ведяхин привел в пример проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Объем портфеля в нацпроекте по состоянию на середину 2024 года – 6,4 трлн рублей. Доля Сбера в проекте составляет 45%», — сказал он.

Ведяхин отметил, что каждый второй рубль в России, который предприниматель получает на свое развитие, дает Сбер.

Также в интервью Ведяхин рассказал о развитии ИИ в России.