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Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за Украины

FT: Испания запретила продажу Talgo консорциуму Венгрии из-за политики Орбана

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Virginia Mayo/AP

Власти Испании заблокировали сделку о продаже вагоностроительной компании Talgo венгерскому консорциуму Ganz Mavag Europe. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что запрет вынесли из опасений, что правительство Виктора Орбана получит доступ к технологиям, важным для восстановления Украины. Журналисты упомянули «потенциальную угрозу» критически важной железнодорожной инфраструктуре.

«Один из ключевых приоритетов Украины — это железнодорожное сообщение», — указали в статье.

В материале обратили внимание, что Talgo — один из лидеров технологий автоматической адаптации составов к изменению широты колеи. Компания разработала систему, которая позволяет поездам без остановки, на скорости 15 км/ч менять ширину колесных пар. На Украине колеи шире, чем в Европе, поэтому поездам приходится долго ждать на границе со странами ЕС, пока они не будут готовы продолжить путь.

В начале сентября Орбан обрушился с критикой на ЕС за проукраинскую позицию Брюсселя.

Ранее производитель оружия заявил о промышленной «войне мощностей» в Европе.

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