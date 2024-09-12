Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за Украины

Власти Испании заблокировали сделку о продаже вагоностроительной компании Talgo венгерскому консорциуму Ganz Mavag Europe. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что запрет вынесли из опасений, что правительство Виктора Орбана получит доступ к технологиям, важным для восстановления Украины. Журналисты упомянули «потенциальную угрозу» критически важной железнодорожной инфраструктуре.

«Один из ключевых приоритетов Украины — это железнодорожное сообщение», — указали в статье.

В материале обратили внимание, что Talgo — один из лидеров технологий автоматической адаптации составов к изменению широты колеи. Компания разработала систему, которая позволяет поездам без остановки, на скорости 15 км/ч менять ширину колесных пар. На Украине колеи шире, чем в Европе, поэтому поездам приходится долго ждать на границе со странами ЕС, пока они не будут готовы продолжить путь.

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