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Сбер назвали одним из лидеров искусственного интеллекта в России

Александр Ведяхин: Сбер увеличит вклад в развитие ИИ

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Пресс-служба Сбера

Сбер является одним из лидеров искусственного интеллекта и ИТ в России, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью порталу национальныепроекты.рф.

По его словам, до 2026 года Сбер планирует вложить большую сумму в развитие информационных технологий.

«Финансовый эффект для Сбера от внедрения ИИ за 5 лет составил около 1,5 трлн рублей. Но мы говорим не только о прибыли. Сбер активно делится технологиями и наработками с клиентами», — сказал он.

Ведяхин отметил, что Сбер ввел специальную роль Customer Success Manager.

«Человек отвечает за успех клиента. Он следит, чтобы у клиента дела шли в гору», — сказал он.

Он добавил, что Сбер стремится помогать партнерам в сфере ИТ-трансформации.

«У нас уже более 1,5 тыс. клиентов работают в таком формате, и мы видим очень хороший результат», — подчеркнул он.

Также в интервью Ведяхин рассказал, что Сбер стремится сделать так, чтобы ИИ стал настоящим помощником человека и принимал участие в развитии России.

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