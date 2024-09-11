Газпромбанк Премиум запустил новый сервис для премиальных клиентов

Клиенты Газпромбанка смогут воспользоваться новым сервисом «Газпромбанк привилегии «Премиум», который объединяет в себе улучшенные условия по продуктам и дает подписку «Газпром Бонус Премиум», сообщает ИА «Регнум».

В рамках сервиса можно выбрать программу «Спорт» или «Путешествия».

Также клиенты смогут увеличить ставку по накопительному счету, получить бесплатную мобильную связь и воспользоваться другими предложениями.

Подключить сервис можно по подписке в мобильном приложении или интернет-банке.