Украина заплатит МВФ больше денег, чем получит

Сумма выплат Украины по старым долгам Международному валютному фонду превысит новый кредитный транш в $1,1 млрд. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

В сентябре Киев должен выплатить МВФ $732,6 млн, а по итогам всего года сумма выплат должна составить $1,3 млрд. Таким образом, годовой показатель превысит еще не полученный транш на $200 млн, подчеркнуло издание.

Украинские чиновники еще в 2022 году, когда Россия начала специальную военную операцию, пытались договориться с МВФ об отсрочках, но организация «сразу пресекла эту тему и настоятельно рекомендовала продолжать платить по графику», пишет «Страна».

11 сентября МВФ сообщил о достижении предварительного соглашения о выделении Украине крупного кредита. Если его одобрит исполнительный совет организации, Киев получит финансовую помощь в размере $1,1 млрд.

В конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что страна нуждается в дополнительных $15 млрд уже в следующем году, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. При этом МВФ и союзники Украины призывали Киев искать внутренние ресурсы для покрытия бюджетного дефицита в 2025 году.

Ранее госдолг Украины вырос еще на $3,2 млрд.