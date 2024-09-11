Эксперт спрогнозировал курс доллара, евро и юаня на следующую неделю

Курс доллара на следующей неделе составит около 92 рублей, евро — 100 рублей, юаня — 12,9 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Базово мы ждем продолжения умеренного ослабления рубля. Доллар может выглядеть сильнее евро, так как Европейский Центробанк по итогам завтрашнего заседания с большой вероятностью понизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это локально ослабит позиции единой валюты. Впрочем, примеру европейских коллег уже 18 сентября могут последовать в Федеральной резервной системе США, снижение ставок в данном случае может остудить уже доллар», — отметил Буйволов.

По словам Буйволова, снижение курса рубля, которое наблюдается в последние дни, в основном связано с усилившимся спадом нефтяных цен и сокращением валютных интервенций правительства. Параллельно растет спрос импортеров на иностранную валюту, добавил аналитик.

Он уточнил, что основной заслон девальвации рубля обеспечивает жесткий курс денежно-кредитной политики ЦБ. Наиболее благоприятным для рубля Буйволов назвал сценарий повышения ключевой ставки. Но, по прогнозу эксперта, этот сценарий — не базовый. Более вероятным Буйволов назвал сохранение ключевой ставки на текущем уровне 18%.

Доллар и евро на внебиржевом рынке сейчас стоят суть более 91 рубля и 100 рублей соответственно. Юань на Мосбирже торгуется на отметке 12,7 рубля (данные на 15:21 мск 11 сентября).

Ранее «Газета.Ru» рассказала , что будет с курсами доллара, евро и юаня после заседания ЦБ по ключевой ставке 13 сентября.