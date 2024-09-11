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В ЕС заявили о готовности обойтись без российского газа

Еврокомиссар Симсон: ЕС может обойтись без газа РФ, поставляемого через Украину

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз (ЕС) подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину. Ее слова на пресс-конференции в Брюсселе передает РИА Новости.

«ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», — сказала Симсон.

Еврокомиссар при этом отметила, что импорт российского газа в ЕС «все еще впечатляющий», хотя его объем снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году.

О подготовке Европы к возможному прекращению транзита российского газа через Украину к концу года ранее сообщало агентство Bloomberg. В его материале отмечалось, что соглашение между Москвой и Киевом о транспортировке российского газа в ЕС, вероятно, не будет продлено до истечения срока его действия в декабре.

По оценкам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо, для Украины прекращение транзита может означать потерю до $800 млн в год в виде транзитных сборов.

7 сентября сообщалось, что «Газпром» снизил объем подачи газа для Европы через территорию Украины до 42,1 млн кубометров в сутки.

Ранее Чехия предложила альтернативный маршрут транзита российского газа.

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