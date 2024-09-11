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НРД проиграл суд об отмене санкций

Национальный расчетный депозитарий проиграл суд об отмене санкций Евросоюза

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Freepik.com

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу «Московской биржи») не смог оспорить в суде Евросоюза введение против него санкций ЕС. Об этом сообщаетТАСС.

«Суд отклонил иск и постановил, что Национальный расчетный депозитарий должен оплатить свои расходы и расходы Совета ЕС», — говорится в сообщении.

В июне 2022 года НРД попал под санкции ЕС. В августе того же года НРД обратился в суд Евросоюза с иском об отмене введенных санкций.

Также стало известно, что группа «Московская биржа» намерена оспорить санкции США, введенные в июне 2024 года. В планы группы, куда входят Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), также входит обращение в OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США) для разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов. OFAC выдало лицензию на закрытие операций с этими компаниями до 12 октября 2024 года.

Ранее депозитарий СПБ Биржи подал в OFAC обращение для разблокировки финансовых активов иностранных клиентов.

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