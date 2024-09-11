Европу назвали большим рекламным рынком для Google

Google регулярно нарушает требования антимонопольного законодательства в разных странах, а сейчас компания не смогла оспорить антимонопольный штраф ЕС на $2,7 млрд, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Штраф, конечно, крупный, но вряд ли он остановит Google в попытках продолжать злоупотреблять своим монопольным положением. ИТ-гиганта так и тянет нарушать законы. Даже у себя на родине он этим занимается», — сказал он.

Кирьянов отметил, что нарушение требований законодательства представляет опасность для пользователей.

«YouTube отказывается исполнять требования Роскомнадзора, поэтому не удаляет противоправный контент. Однако в России хорошо развита ИТ-отрасль. И у нас уже есть качественные аналоги иностранным онлайн-платформам», — сказал Кирьянов.

Как отметил декан факультета права ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ Вадим Виноградов, претензии со стороны антимонопольных и прочих регулирующих органов, однако, пока слабо влияют на политику Google.

«Европа – большой рекламный рынок для Google, и ему невыгодно уходить с него. Компания руководствуется целесообразностью и прибылью, игнорируя интересы других игроков на рынке цифровых технологий», — сказал он.

По словам заместителя председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР Бориса Едидина, ослабевание позиции Google позитивно сказывается на других компаниях в той же отрасли.

«По примеру России видно, что если страна вкладывала усилия в развитие ИТ-сферы, то угрозы в адрес гигантов вроде Google имеют смысл, поскольку только он будет проигравшей стороной в случае ухода», — сказал Едидин.

Напомним, ранее Google не смог оспорить штраф в размере $2,7 млрд, наложенным антимонопольными органами Евросоюза (ЕС) семь лет назад. Это был один из трех крупных штрафов, наложенных на компанию за различные антиконкурентные действия.