Аналитики увидели шанс для Европы и США из-за падения стоимости нефти

По мнению экспертов, падение цен на нефть может положительно сказаться на мировой экономике, а особенно на США и ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

Снижение стоимости энергоносителей способствует замедлению инфляции и открывает возможности для смягчения денежно-кредитной политики западными центральными банками. Модель SHOK, разработанная Bloomberg Economics, показывает, что снижение цен на нефть до $60 за баррель может уменьшить инфляцию в США и Европе на 0,4 процентных пункта к концу 2024 — началу 2025 года. Для Китая эффект будет вдвое меньше.

Цены на нефть упали до минимума с 2021 года на фоне слабого спроса и избыточного предложения. Согласно данным агенства, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые за последние два года. Аналитики JPMorgan Chase и Citigroup прогнозируют дальнейшее снижение до $60 за баррель к 2025 году.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится снизить процентные ставки уже на этой неделе, а Федеральная резервная система США (ФРС) может начать цикл смягчения политики в ближайшее время.

«Вероятность мягкой посадки экономики увеличится — это относится как к Европе, так и к США», — заявил глава экономического отдела Legal & General Investment Management в Лондоне Тим Дрейсон.

В начале недели аналитики предрекли снижение цен на нефть марки Brent до $60 за баррель в ближайшее время. Ведущие трейдеры Trafigura и Gunvor выразили опасения по поводу избыточного предложения и слабого спроса в Китае и США, что может усугубить дисбаланс между добычей и потреблением.

Ранее премьер Украины назвал условие для согласия Киева на транзит российской нефти.