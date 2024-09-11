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По факту схода вагонов поезда в Белгородской области возбуждено уголовное дело

СК завел дело о теракте по факту схода вагонов поезда в Белгородской области

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Максим Блинов/РИА Новости

По факту схода вагонов поезда в Белгородской области заведено уголовное дело о теракте. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Дело возбудили следователи западного МСУТ СК РФ.

В СК рассказали, что 10 сентября на 697-м км перегона Новый Оскол-Волоконовка из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов. Машинист и помощник машиниста не пострадали.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, также проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.

Пассажирские поезда направили в объезд из-за происшествия.

9 сентября сообщалось, что Генпрокуратура предложила Минтрансу, МВД и РЖД увеличить количество камер на железнодорожных переездах, а также принять другие меры для снижения аварийности.

Ранее медик спасла в отпуске пассажирку поезда с аллергией.

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