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Премьер Украины назвал условие согласия Киева на транзит российской нефти

Шмыгаль: Украина готова к транзиту нефти из РФ, приобретенной компаниями Европы

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности его страны осуществлять транзит российской нефти, если она куплена компаниями из Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава кабмина обратил внимание на заявление венгерской нефтегазовой компании MOL о том, что она является собственником продукта, который проходит транзитом через украинскую территорию. По его словам, Киев «это устраивает».

«Украинский транзитер проводит транзит европейского продукта, получает за это рыночную цену», — сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что Украина не ведет и не собирается вести переговоров с РФ о продлении договоров о транзите российских нефти и газа.

9 сентября стало известно, что MOL заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу «Дружба» через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию. При этом обновленные документы полностью соответствуют всем санкциям, в том числе Европейского союза и украинского государства.

Ранее сообщалось, что Европа готовится к прекращению транзита газа через Украину.

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