«СберИнвестиции» назвали преимущества цифровых финансовых активов

В сравнении с инструментарием фондового рынка, цифровые финансовые активы (ЦФА) расширяют продуктовое предложение, так как токенизированы могут быть различные классы активов, в том числе привязанные к стоимости объектов недвижимости. Об этом сообщили эксперты «СберИнвестиций».

Отмечается, что Сбер внимательно следит за развитием рынка, а также самостоятельно участвует в запуске и развитии новых продуктов, основанных на этой технологии.

«Учитывая, что рынок находится в стадии формирования, мы имеем уникальную возможность оценивать результаты буквально «на кончиках пальцев» и слышать обратную связь от каждого участника процесса», – объясняют эксперты.

Сбер провел опрос, который показал, что физлица выбирают ЦФА в связи с тем, что они обладают потенциально более высокой доходностью по сравнению с традиционными классами активов, низкой комиссией за совершение операций или ее полным отсутствием, а также надежностью с точки зрения прав собственности на активы и конфиденциальности операций.

При этом эксперты «СберИнвестиций» подчеркнули, что ЦФА является высокорискованным продуктом, и его приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Также они советуют ознакомиться с риск-декларацией, размещенной на сайте оператора, перед покупкой ЦФА.

Как пояснили специалисты компании, интерес клиентов вызывают продукты с фиксированной доходностью, либо с доходностью, привязанной к изменениям стоимости базового актива. При этом стоимость формируется понятным для инвестора образом. В качестве примера эксперты привели тестовый выпуск ЦФА на Индекс цифрового квадратного метра, размер выплат по которому зависит от значений индекса SBERDSMI и рассчитывается как 1/100 Индекса московской недвижимости «ДомКлик».

Кроме того, по словам экспертов «СберИнвестиций», с учетом высоких ставок на рынке растет интерес к фиксированной доходности.

«Это некий аналог облигации, основанный на новых принципах функционирования рынка», — пояснили в компании.