ЕС смягчит пошлины для Tesla и китайских автопроизводителей

Европейский союз готовится немного снизить предложенные дополнительные тарифы на импортируемые из Китая электромобили, включая модели Tesla. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, дополнительная ставка для Tesla будет пересмотрена с 9% до чуть менее 8%. Аналогичные коррективы коснутся и других автопроизводителей. Решение принято после предоставления компаниями новой информации.

Новая максимальная ставка для не сотрудничающих производителей из КНР составит 35,3% вместо 36,3%.

«Tesla Shanghai получит самое крупное отдельное сокращение до 7,8%», — говорится в публикации.

Страны ЕС должны проголосовать за окончательные тарифные ставки, которые вступят в силу в ноябре. Они будут начисляться сверх действующих 10% пошлин на китайский экспорт.

Торговая напряженность между Европой и Китаем обострилась в начале этого года, когда ЕС сигнализировал о введении дополнительных тарифов на электромобили, ввозимые из Китая. Позже Еврокомиссия сообщила , что намерена реализовать эти планы по импортным пошлинам, а также ввести тарифы на автомобили Tesla, произведенные в Китае в размере 9%.

Ранее Китай ответил на заградительные пошлины Канады в отношении электромобилей.