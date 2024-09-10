Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ

Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка заявил, что 13 сентября Банк России может повысить ключевую ставку. Об этом сообщают «Известия».

По мнению аналитика, после повышения ставка некоторое время останется на повышенном уровне, а затем начнет снижаться. Участники рынка ожидают, что регулятор поднимет ставку до 19%, хотя ранее прогнозировалось повышение до 20%.

«Высказывания, прозвучавшие в рамках Восточного экономического форума, дают основания полагать, что вскоре ЦБ задумается о смягчении политики», — отметил Спинка.

Эксперт предположил, что ключевая ставка приблизилась к пиковым значениям. Однако сложно предсказать, как долго она продержится на таком уровне. Все будет зависеть от темпов остывания российской экономики.

Накануне стало известно, что аналитики разошлись в прогнозах по ключевой ставке ЦБ. Опрос «Ведомостей» показал, что 13 из 25 экспертов ожидают сохранения ставки на уровне 18%, в то время как 12 предсказывают её повышение. Некоторые прогнозируют рост до 20% на фоне инфляционного давления.

Ранее экс-министр заявил о перегреве российской экономики.