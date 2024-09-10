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Модные бренды пересматривают стратегии из-за падения продаж

Россияне сократили траты на покупку одежды на 10% по сравнению с прошлым годом

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Reuters

Российский fashion-ретейл столкнулся с падением продаж на 10% летом 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Причиной стали растущие инфляционные ожидания потребителей. Несмотря на снижение числа покупателей, оборот магазинов вырос на 5% за счет увеличения среднего чека на 17%. Эксперты отмечают изменение потребительского поведения: россияне стали чаще приобретать одежду по необходимости, а не по желанию. Наблюдается тренд на «умную экономию» — покупатели сравнивают цены и выбирают универсальную одежду длительного использования.

Ретейлеры пересматривают стратегии развития. Вместо экспансии, наблюдавшейся в прошлом году, некоторые сети закрывают часть магазинов.

«Сейчас потребители больше тратят деньги на продукты питания и развлечения», – отметил гендиректор Munz Group Кирилл Цеджинов.

До этого стало известно, с каким знаком зодиака россиянки чаще всего покупают украшения.

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