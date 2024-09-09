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Эксперты ИКАР снизили прогнозы по сбору пшеницы

В ИКАР снизили прогноз урожая пшеницы в России на 1,6 млн тонн

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Валерий Морев/РИА Новости

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизили прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году на 1,6 миллиона тонн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы организации Дмитрия Рылько.

Он сообщил, что предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне 83,8 миллиона тонн, а новая — 82,2 миллиона. По словам Рылько, пересмотр прогноза связан с неблагоприятными погодными условиями в ряде российских регионов. Так, посевы в Поволжье, на Урале и в Сибири столкнулись с затяжными дождями, а южные области затронула засуха.

На этом фоне эксперты ИКАР также понизили прогноз сбора ячменя в России в 2024 году на 400 тысяч тонн, до 16,8 миллиона, и кукурузы — на 1,1 миллиона тонн, до 12 миллионов.

Рылько напомнил, что по итогам 2023 года в стране было собрано в общей сложности 144,9 миллиона тонн зерна, из которых 92,8 миллиона пришлись на пшеницу. Таким образом, в 2024-м урожай пшеницы в РФ может упасть в общей сложности на 10,6 миллиона тонн.

Это уже третий пересмотр прогноза урожая за год. В предыдущий раз ИКАР прогнозировал , что в 2024 году в РФ будет собрано 81,5 млн тонн пшеницы.

Ранее был назван топ-5 покупателей зерна у России.

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