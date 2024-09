В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на обучение в «Школе 21»

В Нижнем Новгороде стартовал набор на обучение в «Школу 21», которая реализуется Сбером в партнерстве с правительством региона. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как уточнил председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко, Нижегородская область является уникальным регионом, где правительство и лично губернатор системно объединяют ведущие технологические компании, стартапы и образовательные проекты для создания ИТ-хаба мирового уровня.

«Мы рады, что совместно мы запускаем такой проект для жителей региона и талантливой молодежи, которая может получить востребованную специальность и работать в родном городе. Выпускники «Школы 21» становятся программистами, инженерами по разработке, менеджерами ИТ-проектов, аналитиками и разработчиками. Более того, предложения о работе большинству из них поступают прямо во время обучения», — сказал он.

По мнению губернатора региона Глеба Никитина, ИТ становится драйвер экономики Нижегородской области. По его словам, с 2018 года доля ИТ-индустрии в ВРП выросла до 5%.

«Для Нижнего вопрос наличия профессиональных кадров крайне важен. Мы выстраиваем современную образовательную экосистему в ИТ. «Школа 21» – важный элемент этой экосистемы. Он будет реализован на самом высоком уровне», — сказал он.

Отмечается, что финальный отборочный этап для поступления в «Школу 21» начнется в декабре 2024 года. В нем смогут принять участие около 200 участников.

Прошедшие финальный отборочный этап поступят на основное обучение, где получат необходимые навыки и компетенции для успешной карьеры в ИТ. В течение 1,5–3 лет они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также разовьют навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.