Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на обучение в «Школе 21»

Глеб Никитин назвал ИТ драйвером экономики Нижегородской области

close
Никита Духник

В Нижнем Новгороде стартовал набор на обучение в «Школу 21», которая реализуется Сбером в партнерстве с правительством региона. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как уточнил председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко, Нижегородская область является уникальным регионом, где правительство и лично губернатор системно объединяют ведущие технологические компании, стартапы и образовательные проекты для создания ИТ-хаба мирового уровня.

«Мы рады, что совместно мы запускаем такой проект для жителей региона и талантливой молодежи, которая может получить востребованную специальность и работать в родном городе. Выпускники «Школы 21» становятся программистами, инженерами по разработке, менеджерами ИТ-проектов, аналитиками и разработчиками. Более того, предложения о работе большинству из них поступают прямо во время обучения», — сказал он.

По мнению губернатора региона Глеба Никитина, ИТ становится драйвер экономики Нижегородской области. По его словам, с 2018 года доля ИТ-индустрии в ВРП выросла до 5%.

«Для Нижнего вопрос наличия профессиональных кадров крайне важен. Мы выстраиваем современную образовательную экосистему в ИТ. «Школа 21» – важный элемент этой экосистемы. Он будет реализован на самом высоком уровне», — сказал он.

Отмечается, что финальный отборочный этап для поступления в «Школу 21» начнется в декабре 2024 года. В нем смогут принять участие около 200 участников.

Прошедшие финальный отборочный этап поступят на основное обучение, где получат необходимые навыки и компетенции для успешной карьеры в ИТ. В течение 1,5–3 лет они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также разовьют навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами