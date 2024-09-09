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Количество патентов Сбера увеличилось в 33 раза

Андрей Белевцев: Сбер получил более 500 патентов за 7 лет

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Пресс-служба Сбера

За 7 лет число патентов Сбера увеличилось в более чем 33 раза и достигло 503, сообщает пресс-служба Сбера.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Технологическое развитие» Сбера Андрея Белевцева, наличие патентов обеспечивает банку право на эксклюзивное использование своих изобретений.

«Мы ввели систему мотивации для своих инженеров и исследователей, и поощряем в том числе материально патентование разработок», — сказал он.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2023 году Сбер вошел в топ-3 отечественных компаний по числу действующих патентов в области цифровых технологий.

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