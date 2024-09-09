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Россиянам объяснили, почему коллекторам будет невыгодно отсуживать мелкие долги

Финансист Калугин: коллекторам будет невыгодно отсуживать мелкие долги

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Depositphotos

Коллекторам станет невыгодно отсуживать мелкие долги в размере 70-150 тыс. рублей, потому что в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, резко увеличивающие госпошлины при обращении в суды всех юрисдикций и инстанций. Об этом ЕАН рассказал финансист Виталий Калугин.

«Наступит рай для тех, кто делает долги и не хочет их отдавать. Теперь очень высокие пошлины для подачи исковых заявлений. То, что раньше стоило 3 тыс. за иск, стало стоить 30 тыс.», — отметил эксперт.

По его словам, теперь также невыгодно подавать в суд за долги по ЖКХ и потребительским кредитам. Калугин считает, что в России в связи с этим произойдет «взрыв невозвратов кредитов и просрочек по ЖКХ».

Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина, кандидат юридических наук, профессор Виктор Блажеев до этого говорил, что увеличение размера госпошлин в судах повысит число споров, которые будут урегулированы сторонами самостоятельно во внесудебном порядке. По мнению профессора, увеличению судебных пошлин даст финансовый источник для повышения эффективности судебной системы — результат будет заметен как гражданам, так и организациям.

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