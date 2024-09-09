Польский производитель керамики Cersanit планирует инвестировать около 15 млн грн (примерно 1,4 млн злотых) в месторождение каолиновой глины в Житомирской области Украины. Об этом сообщает Gazeta Polska.

По словам чиновника, инвестиции будут направлены на развитие месторождения в коммуне Дибривське Звягельского района. Бунечко отметил, что ранее предпринимались попытки «незаконно отобрать» этот актив у Cersanit, однако губернатор способствовал возвращению земли в собственность государства и законной продаже ее польской компании.

«Я очень рад, что компании развиваются. Например, Cersanit. Несмотря на то, что мальчиков забрали (в рамках мобилизации. — прим. ред.), он вкладывает средства в месторождение каолиновой глины», — заявил Бунечко.

Глава администрации также сообщил, что перед началом СВО Cersanit построил в регионе новый цех, но не успел его запустить. Руководство компании приняло решение разместить оборудование в Польше, однако мастерская готова к работе и может быть введена в эксплуатацию в будущем.

По данным Центра восточных исследований, общая стоимость польских инвестиций в Украину по итогам 2023 года составила $780 млн.

В конце августа журналист Чей Боуз раскрыл , что западные инвесторы получают прибыль от облигаций украинских компаний, несмотря на их «мусорный» статус. Он отметил, что высокая доходность обеспечивается за счет финансовой помощи Украине от европейских стран, в частности немецких налогоплательщиков, а средства в итоге попадают в руки британских фондов.

Ранее экс-премьер Украины обвинил Зеленского в системной коррупции в стране.