Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оценки аналитиков по поводу решения ЦБ по ставке разошлись

«Ведомости»: половина опрошенных экспертов ожидает сохранения ставки в 18%

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Аналитики разошлись во мнениях относительно грядущего решения Центробанка по ключевой ставке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный опрос.

Согласно опросу издания, 13 из 25 экспертов прогнозируют сохранение ставки на уровне 18%, тогда как 12 ожидают ее повышения.

Среди тех, кто предвидит рост, шесть аналитиков предполагают увеличение на 100 базисных пунктов, а трое — на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими вариантами.

Регулятор отметил необходимость поддержания более жестких денежно-кредитных условий из-за усиления инфляционного давления и сохранения перегрева экономики.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция на конец года составит 6,5–7%, а Минэкономразвития ожидает показатель на уровне 7,3%. Средняя ключевая ставка в 2024 году прогнозируется в диапазоне 16,9–17,4%.

«Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это решение не предопределено», — cказал ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин.

На предыдущем заседании ЦБ поднял ставку на 200 б. п. до 18%, что совпало с ожиданиями.

Ранее в ЦБ ответили на критику о сдерживании экономики РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами