Оценки аналитиков по поводу решения ЦБ по ставке разошлись

Аналитики разошлись во мнениях относительно грядущего решения Центробанка по ключевой ставке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный опрос.

Согласно опросу издания, 13 из 25 экспертов прогнозируют сохранение ставки на уровне 18%, тогда как 12 ожидают ее повышения.

Среди тех, кто предвидит рост, шесть аналитиков предполагают увеличение на 100 базисных пунктов, а трое — на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими вариантами.

Регулятор отметил необходимость поддержания более жестких денежно-кредитных условий из-за усиления инфляционного давления и сохранения перегрева экономики.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция на конец года составит 6,5–7%, а Минэкономразвития ожидает показатель на уровне 7,3%. Средняя ключевая ставка в 2024 году прогнозируется в диапазоне 16,9–17,4%.

«Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это решение не предопределено», — cказал ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин.

На предыдущем заседании ЦБ поднял ставку на 200 б. п. до 18%, что совпало с ожиданиями.

Ранее в ЦБ ответили на критику о сдерживании экономики РФ.