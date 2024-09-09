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«Роснефть» направила более 270 млрд рублей на охрану окружающей среды

За 5 лет «Роснефть» снизила нагрузку на атмосферный воздух на 25%

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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» за 5 лет направила на охрану окружающей среды более 270 млрд рублей и на 25% сократила валовую нагрузку на атмосферный воздух, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что в 2023 году объем зеленых инвестиций увеличился на 12%, а на охрану атмосферного воздуха направили 3,84 млрд рублей.

В «Роснефти» добавили, что специалисты компании разработали новые методики контроля атмосферного воздуха, позволившие увеличить эффективность на ряде предприятий на 35%.

Новые природоохранные технологии внедряются и при реализации флагманского проекта «Восток Ойл», что позволит в период его работы в 4 раза снизить удельную интенсивность выбросов.

Напомним, международный день чистого воздуха для голубого неба отмечается 7 сентября.

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