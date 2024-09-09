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Оборот крупнейших торговых сетей в этом году может вырасти на четверть

«Коммерсантъ»: оборот крупнейших ритейлеров вырастет на 26,4%

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2024 году оборот крупнейших торговых сетей в России может увеличиться на четверть. Об этом со ссылкой на подсчеты Infoline пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что годовой оборот ретейлеров вырастет на 26,4% — до 11,5 трлн рублей. Эксперты связывают это с подорожанием продуктов, развитием доставки и открытием небольших магазинов. Отмечается и роль региональной экспансии: федеральные ритейлеры продолжают вытеснять и поглощать локальных.

По данным Росстата, в июне 2024-го годовая инфляция оценивалась в 8,59%, 2023-го — в 3,25%.

В публикации отмечают, что наибольшие показатели по росту выручки продемонстрировали (перечисление в порядке убывания) «Самокат», «Лента», «Вкусвилл», X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), «Бристоль» и «Красное и Белое», «Магнит» и Metro.

27 августа россиянам рассказали, какие продукты осенью вырастут в цене. В частности, ожидается рост стоимости кондитерских изделий, шоколада, сухой молочки, варенья, джемов, соков и детского питания.

Ранее россиян предупредили о подорожании мороженого.

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