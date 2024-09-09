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Стало известно, кто стал ключевым партнером России в БРИКС

Более 70% товарооборота России с БРИКС пришлось на Китай

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Владимир Песня/РИА Новости

Товарооборот Москвы со странами БРИКС в первом полугодии 2024 года вырос на 15%, при этом более 70% пришлось на Китай. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

Столица обеспечивает свыше 40% общероссийского товарооборота с БРИКС.

«Благодаря мерам поддержки промышленного экспорта, реализуемым по распоряжению мэра Сергея Собянина, городские предприятия наращивают экспорт продукции машиностроения, металлообработки, фармацевтики и косметики, а также товаров агропромышленного комплекса», – отметил Ликсутов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, 56% московского несырьевого неэнергетического экспорта в БРИКС составляют промышленные товары. Особым спросом пользуется высокотехнологичное оборудование и химическая продукция. Экспорт продовольственных товаров в страны БРИКС за первое полугодие увеличился на 50%.

До этого стало известно, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, и страны объединения будут рассматривать этот запрос. В августе аналогичную заявку направил Азербайджан. Расширение БРИКС подчеркивает желание мирового сообщества противостоять западной «либеральной диктатуре», как отметили в МИД России.

Ранее Францию призвали вступить в БРИКС.

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