Стало известно, как повлияла отмена льготной ипотеки на рынок

В августе 2024 года вторичный рынок жилья в России продемонстрировал более высокие темпы роста цен по сравнению с новостройками. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Мир квартир».

Согласно данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 0,7%, достигнув ₽116,1 тыс., а средняя цена квартиры выросла на 1% до ₽6,1 млн. В то же время, в сегменте новостроек рост был менее значительным: стоимость квадратного метра повысилась на 0,6% до ₽136,7 тыс., а средняя цена квартиры — на 0,4% до ₽7,2 млн.

«С отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на вторичке стала превышать рост цен на новостройки. Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше», — пояснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Лидером по росту цен на вторичном рынке стал Краснодар (+4,4% за квадратный метр), за ним следуют Ленинградская область (+2,6%) и Новосибирск (+2,1%). В Москве квадратный метр подорожал на 0,3% до ₽341,3 тыс., а средняя стоимость квартиры выросла на 0,2% до ₽19,96 млн.

До этого экономист Василий Колташов заявил , что для повышения доступности жилья в России необходимо разгрузить мегаполисы, особенно Москву, и стимулировать развитие регионов. Он предложил вывести крупные компании из столицы и оставить льготную ипотеку для небольших городов. Это создаст рабочие места с высокими зарплатами в регионах и улучшит условия для покупки жилья, подытожил эксперт.

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