В России предложили «разгрузить мегаполисы» для снижения цен на жилье

В России необходимо сделать покупку жилья более доступной, для чего необходимо пересмотреть многие социальные вопросы. Ипотека должна стать дополнительным инструментом, а не основным, а мегаполисы необходимо «разгрузить» акцентом на регионах, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Рост цен на недвижимость спровоцировали доступная на протяжении долгого времени ипотека, а также действия спекулянтов, скупающих квартиры, отметил эксперт. Все это привело к тому, что сегодня средняя семья может накопить только 5% от стоимости квартиры, из-за чего жилье покупается в основном в долг.

«В чем причина этой проблемы? В избыточной сконцентрированности торговой активности в мегаполисах. Для того чтобы жилье стало доступным, необходимо разгружать мегаполисы, прежде всего Москву», — убежден Колташов.

Он предложил вывести все крупные компании из Москвы и распределить их в регионах, охладив таким образом столичный рынок. Льготную ипотеку он призвал оставить только в небольших городах. Все это повысит цены на жилье в регионах, однако создаст новые рабочие места с высокими зарплатами и подтолкнет развитие экономики — так появится новый средний класс вне крупных мегаполисов, который сможет позволить себе покупку квартиры, считает экономист.

Что касается представителей профессий с невысокими зарплатами — к примеру, учителей и врачей — помочь, по мнению Колташова, может специальная ипотека для определенного круга профессий.

До этого исследователи выяснили, что в этом году россияне переключились с покупки жилья на вторичном рынке в ипотеку на приобретение новостроек в кредит. Число ипотечных кредитов, выданных на покупку вторичного жилья, за год снизилось на 22%, до 468,6 тыс. В регионах падение спроса оказалось еще более значительным (-23%).

Ранее стало известно, на что россияне обращают внимание при выборе жилья.