Нефтяные гиганты предрекли обвал цен на «черное золото»

Ведущие мировые сырьевые трейдеры Trafigura Group и Gunvor Group представили мрачные прогнозы относительно перспектив нефтяного рынка. Об этом сообщает Bloomberg.

На Азиатско-Тихоокеанской нефтегазовой конференции в Сингапуре глобальный руководитель нефтяного направления Trafigura Бен Лакок заявил, что цена на нефть марки Brent «вероятно, опустится до $60 за баррель в относительно короткие сроки».

«Сегодня мы добываем гораздо больше нефти, чем потребляем, и этот дисбаланс, как ожидается, усугубится в ближайшие годы» — выразил пессимизм председатель Gunvor GrouрТорбьерн Тернквис.

Негативные прогнозы трейдеров связаны с опасениями по поводу спроса в Китае и США, а также с избыточным предложением со стороны стран, не входящих в ОПЕК+. На прошлой неделе ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи с октября, но придерживается долгосрочной цели по наращиванию производства в следующем году.

«Цена на нефть марки Brent упала с начала июля, стерев все приросты этого года», — отметил Лакок.

В начале сентября эксперт Андрей Лобода высказал мнение, что вероятность мирового финансового кризиса в 2025 году не превышает 10%, однако в перспективе трех-пяти лет она может увеличиться. По его словам, России грозит обвал цен на нефть ниже $60 за баррель, но ОПЕК+ сможет предотвратить кризис. Эксперт также порекомендовал хранить сбережения в золоте и обратить внимание на криптовалюты.

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