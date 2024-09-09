«Авито» и Сбер помогут с онлайн-продвижением российскому бизнесу

Теперь бизнесмены могут настраивать продвижение объявлений на «Авито» через сервис «СберТаргет». Об этом сообщает пресс-служба «Авито». Предполагается, что это позволит предпринимателям привлекать больше клиентов и увеличивать продажи.

«Авито» — уникальная рекламная площадка. Наша главная ценность – аудитория: сегодня аккаунт на «Авито» есть у более чем 70 млн пользователей, и мы хорошо понимаем их интересы. Благодаря этому мы можем предложить нашим рекламодателям тонкие настройки таргетинга и эффективные инструменты для продвижения именно их бизнеса, в том числе форматы медийной рекламы», — рассказал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

В свою очередь, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» ПАО Сбербанка Станислав Карташов подчеркнул, что «СберТаргет» продолжает расширять свои возможности по работе с рекламными площадками. По его словам, сервис содержит почти все топовые онлайн-каналы России для продвижения товаров и услуг в поисковиках, соцсетях, на картах и в СМС.

«Теперь к этому списку добавилась популярная онлайн-платформа объявлений «Авито». А значит, у наших клиентов-предпринимателей появится еще больше возможностей рассказать россиянам о своей продукции», — добавил он.

Кроме того, до 30 сентября 2024 года предприниматели смогут дополнительно получить бонусы «Авито» на продвижение. Для этого необходимо оставить заявку на участие в акции, активировать тариф с оплатой за целевые просмотры в категории «Товары» с «Расширенной» или «Максимальной» подпиской и пройти проверку.

В «Авито» уточнили, что платформа также развивает инструменты продвижения для крупных брендов и рекламных агентств. Например, сервис предлагает рекламодателям выбор форматов медийной рекламы, а также представительство бренда на «Авито».