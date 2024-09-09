Эксперты «Валдая» раскрыли особенности экономической модели Ирана

Экономическая модель Ирана, сформировавшаяся после Исламской революции 1979 года, во многом определила развитие страны и сегодня, несмотря на влияние санкций. Об пишет РБК со ссылкой на доклад международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященный тому, как иранская экономика справляется с ограничениями.

Эксперты выделяют четыре основных принципа иранской экономической модели: приоритет государственной собственности, исламских ценностей над экономической свободой, социальная справедливость и стремление к автаркии.

Реализация этих принципов привела к значительному росту доли государства в экономике. Власти перенесли акцент с крупных предприятий на малый и средний бизнес, запретили деятельность почти всех иностранных компаний и взяли внешнюю торговлю под полный контроль.

«Государственное регулирование усилилось настолько, что приобрело характер прямого вмешательства в систему рыночных отношений. Например, были установлены фиксированные цены на различные товары, а иностранную валюту для импортных операций стали распределять централизованным образом», — отмечают аналитики «Валдая».

Несмотря на заявления руководства страны о том, что «изоляция — одно из великих благ» Ирана, экономика демонстрировала обратное. К 1988 году ВВП на душу населения упал до $3,3 тыс., сократившись более чем вдвое от пика шахского периода.

В конце августа стало известно, что США добавили в список экспортного контроля более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.

Ранее Путин раскрыл причины увеличения поставок российского газа на Восток.